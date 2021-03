Kourtney Kardashian presume sus curvas en un bodysuit negro

Tal vez Kourtney Kardashian no sea la más popular de las hermanas Kardashian – Jenner, pero cada vez que aparece en las redes acapara la atención.

La socialité de 41 años hizo alarde de su belleza en sus redes sociales al compartir una fotografía en la que la vemos usar un bodysuit negro, con escote cuadrado, con el cual resaltó sus piernas tonificadas.

Además completó su look con una gorra negra con letras blancas y un lujoso collar plateado. Mientras que la vemos sin una gota de maquillaje.

Ella aprovechó la publicación para promocionar sus nuevos productos que se encuentran en su tienda en línea Poosh.

Días después la hermana de Kim Kardashian subió a su cuenta de Instagram una imagen en que la vemos con un bikini en colores tierra. La vemos posando de espalda, y dejando ver su cintura y derriére.

En sus redes sociales la vemos cada vez más atrevida y sensual, entre sus últimas fotografías también la podemos ver posando en lencería.

Say no more.https://t.co/bY8tNDxKKG

— Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) December 11, 2020