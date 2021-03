Exintegrante de La Academia sobrevive vendiendo papel higiénico

Ante un panorama incierto debido a la pandemia de Covid-19, muchos famosos buscaron nuevas formas de recibir un ingreso ante la escasez de actividades artísticas. Un exintegrante de La Academia se sumó a esa lista.

Tras el caos que se vive en el mundo, millones de personas han optado por emprender en algún tipo de negocio, tal es el caso de Raúl Sandoval.

Sin fechas para presentarse o proyectos en puerta, el cantante decidió vender papel higiénico y servitoallas.

Él confesó para el programa “De primera mano” que no solo se deshizo de algunos bienes materiales, también optó por empezar un negocio propio que le ayudará a salir adelante y así poder mantener a su familia en este duro momento.

“Siempre he tratado de poner los huevos en diferentes canastas, he tratado de que no sea la única entrada. Entonces, entre movimientos y cosas de repente cobro algo que se me debía. Me empecé a mover en el negocio de papel, vendiéndole a empresas papel higiénico y servitoallas de una empresa muy grande de un amigo”, contó.