Salud rechaza normativa de importación de vacunas contra COVID-19

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) manifestó su rechazo ante la publicación de un documento en el cual se señala la normativa para importar vacunas contra COVID-19 y su posterior comercialización en el país.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el MSPAS indicó que:

En el documento digital se indica que es:

Además, se indica que fue emitido en febrero último y figuran los nombres, cargos y firmas de:

Se desatacó que la “normativa técnica” debe ser cumplida por el personal correspondiente el siguiente día de su publicación en el sitio web del Departamento encabezado por Jerez de Hermosilla.

Consta en el sitio web de Salud que las dos funcionarias laboran en esa cartera y que tienen los cargos que figuran en el documento que contiene la referida normativa.

Usuarios de las redes sociales confrontaron lo señalado por el MSPAS con relación al rechazo del referido documento.

Entre los comentarios se destacó que la misma normativa había sido publicada en sitios electrónicos de esa y otras dependencias del Estado:

“Por ahorita no es oficial, no es que sea falso. Lo que sucede es que no es no es oficial todavía. Ah, pero como todo se les fuga”.