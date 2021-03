¿El Mercedes? Un secreto que los seguidores no conocían de Lorna Cepeda recientemente lo reveló, pues mostró un recuerdo que tiene guardado de “Yo soy Betty, la fea“.

Sus personajes quedaron en la memoria de más de un televidente que noche a noche, se divirtieron con las ocurrencias de la novela.

Y uno de sus personajes más recordados en sin duda es Patricia Fernández, “La Peliteñida”, personaje que pasó por toda clase de situaciones durante la producción. La actriz estuvo revelando detalles de su vida y las producciones en las que ha participado.

Fue por medio de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, que la artista incluso mostró un recuerdo que tiene guardado del famoso melodrama.

Se trata del un reloj, el cual usó su personaje durante toda la historia, según reveló ella misma.

“Esto fue lo único que me quedó de la novela”, manifestó.

Las reacciones resultaron divertidas, pues muchos de sus seguidores pensaron que ella revelaría que fue con el automóvil Mercedes Benz que se quedó.

Lorna Cepeda dio una sorpresa a sus seguidores en su cuenta de Instagram: se convirtió en abuela a sus 50 años, algo que no dudó en compartir demostrando su inmensa felicidad.

“¿Qué les puedo decir? ¿Cómo les explico la felicidad que me embarga? ¿El amor que siento por la bebecita? ¿La alegría de ser abuela? ¿El agradecimiento que tengo con mi hija @dpazcepeda y @juanccasas por semejante regalo?

Lo que siento en verdad no se los puedo explicar, solo quiero compartirles mi felicidad, mi amor, mi alegría, mi instinto de protección, por esta chiquitica que me ha hecho la vida con más colores!!! (mi cara de boba me delata)”, se lee en la publicación.