Byron Pérez: “La clave para ganar contra Cuba será no confiarse”

La próxima semana iniciará el sueño de la Selección Nacional: Un nuevo intento de clasificar a una Copa del Mundo.

Guatemala recibirá a Cuba el miércoles 24 de marzo, a las 18:00 horas, por la actividad del Grupo C.

Y el cuadro nacional continúa con su preparación, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), con miras al duelo frente a los caribeños.

#ModoSelección ya en la cancha del CAR para iniciar la sesión de entrenamiento 💪🏽🇬🇹⚽️ #VamosGuate pic.twitter.com/UjZ4uSY7sy — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) March 18, 2021

Confía en el triunfo

Emisoras Unidas dialogó este jueves con el exfutbolista guatemalteco Byron Pérez, quien fuera parte del combinado patrio durante varios procesos.

A la pregunta de cómo visualiza el juego contra Cuba, Pérez dijo que “yo pienso que tenemos la gran ventaja que vamos a jugar de local, entonces las posibilidades de salir abantes son grandes”.

Agregando que “la clave para ganar será no confiarse (…) Cuba siempre nos ha dado problemas, entonces los muchachos no deben desesperarse si las cosas se complican”.

“Hay que aprovechar la localía, a pesar de que se jugará sin público por la pandemia; se conoce a la perfección la cancha y eso debe de pesar”, indicó.

Jugar a ras de suelo

Pérez, que en su carrera como jugador fue integrante de equipos como Comunicaciones, Municipal, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Aurora, Galcasa, entre otros, mencionó que la Azul y Blanco deberá de jugar a ras del suelo y evitar el juego aéreo, puesto que ahí el rival es superior.

“No deben de tirar la pelota, deben de jugar a ras del suelo; que no busquen el choque porque vamos a perder y el juego aéreo no nos beneficia”, manifestó.

El “Duende” como popularmente se le conocía al zurdo, recordó un duelo de eliminatoria mundialista frente a los cubanos, jugado en el estadio La Marquesa de la Ensenada, de San Marcos, y que terminó 1-1.

Un sueño que no se pudo cumplir

Byron Pérez integró la Bicolor durante tres eliminatorias, sin embargo, se quedó con el deseo de lograr el boleto hacia una Copa del Mundo.

“Yo tuve la oportunidad de estar en varias eliminatorias y en ninguna pude cumplir mi sueño de llevar a Guatemala a un Mundial”, comentó.

“Ya tengo 62 años y espero que me dé tiempo de ver a mi selección en un Mundial; si no lo logré estando dentro de la cancha, por mi Guatemala me gustaría que los muchachos lograran ese objetivo”, acotó.