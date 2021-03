Alejandra Guzmán y Frida Sofía se reencuentran en programa en vivo

Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía finalmente pudieron reconciliarse y dejar sus malos entendidos atrás, luego de más de tres años de distanciamiento.

La joven asistió como invitada al programa Despierta América; sin embargo, no esperaba que la cantante también se uniera a la transmisión a través de un enlace telefónico, y es que hace unos días fue diagnosticada con Covid-19, por lo que no pudo acudir al encuentro.

Durante la llamada, la rockera y su hija se sinceraron como nunca antes, para perdonarse por todos los problemas en los que han sido involucradas desde 2019, cuando ella arremetió contra su mamá justo en el Día de las Madres.

“Pues, mami, para ser feliz te necesito en mi vida. Para ser feliz, para sentirme completa, siempre te he necesitado… y yo sé que tú a mí también. Y ahí he estado, y lo sabes, me ha dolido estar tan distante y te extraño”, dijo Frida Sofia.