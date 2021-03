Bella Thorne anuncia su compromiso con cantante que conoció en redes

Bella Thorne y Benjamin Mascolo comenzaron su relación a inicios de 2019 y, tras varios rumores por parte de los seguidores de ambos, decidieron hacer oficial su noviazgo en junio del mismo año, durante el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Hoy, el cantante italiano le propuso matrimonio a la actriz y contó, a través de su cuenta de Instagram, que le escribió una carta a su amada, “en el final de la última escena”, detrás del guion de la película en donde ambos participan.

Ella no se lo esperaba y recibió la sorpresa mientras estaba con el director, leyendo en el monitor.

She said YES 💍🖤 @bellathorne pic.twitter.com/MuINYwZbS0

— B3N • California (@Benji_Mascolo) March 20, 2021