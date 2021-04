Salud se prepara ante posible repunte de contagios tras Semana Santa

El viceministro de Salud, Francisco Coma, se refirió este miércoles a la situación de la pandemia en el país y cuál es la ocupación en las áreas para pacientes con Covid-19 en los hospitales de la red nacional.

De acuerdo con el funcionario, se están viendo niveles de ocupación que aunque no significan una saturación, llama la atención que ha sido el crecimiento más significativo, incluso desde enero.

Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el funcionario recordó que a mediados de febrero hubo un crecimiento, pero desde la semana anterior a la Semana Santa hubo una nueva alza.

Asimismo, Coma dijo que por el comportamiento de Semana Santa, “que fue muy relajado”, se tiene el temor de que se dé un repunte significativo en el número de casos.

En el reporte de la situación de la pandemia que emitió la cartera de Salud ayer se indicó que en las anteriores 24 horas se hicieron más de 8 mil pruebas, lo que Coma aseguró que sería casi un récord histórico.

De ese total, fueron más de 1 mil 300 los casos positivos detectados. Esto significa que se tiene una tasa de contagio más alta en estos días, agregó el entrevistado.

En ese sentido, llamó a la población a extremar las medidas de cuidado personal, entre estas, el uso de mascarilla, el lavado de manos y mantener el distanciamiento social.

Ello tomando en cuenta que no se tiene certeza de que la persona de al lado está contaminada y especialmente porque en el caso de los jóvenes no presentan mayores síntomas y desconocen su estado de salud.

En cuanto a la ocupación de camas para pacientes con coronavirus, Coma señaló que los hospitales temporales del Parque de la Industria, el de Quetzaltenango y el de Santa Lucía Cotzumalguapa tienen un crecimiento importante.

El regional y el temporal de Zacapa también reflejan un repunte de contagios.

Específicamente en cuanto a camas hospitalarias para pacientes en estado grave, Coma dijo que el país cuenta con 424, de las que actualmente hay 120 libres.

Y ante este escenario y la eventual alza que generaría el descanso de Semana Santa, se ha planificado un proceso de ampliación en el número de espacios para pacientes con coronavirus.

En el hospital temporal del Parque de la Industria, en la zona 9 capitalina, se podría subir la cantidad de espacios.

Serían 20 camas más las que se habilitarían por ahora, pues es lo que se podría atender con el personal actual, por lo que se pretende también contratar a más profesionales y poder incrementar posteriormente la capacidad.

Francisco Coma, viceministro de Hospitales: "Tenemos una ampliación de camas en el Hospital del Parque de la Industria. El objetivo es no esperar a tener la crisis encima (…) tener la disponibilidad de las camas y los niveles de abastecimiento" pic.twitter.com/FzlI8bd0x8

En los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios también se está en la misma línea, agregó el viceministro.

De igual forma, los espacios de otras áreas hospitalarias que cuando se tuvo el impacto más fuerte de la pandemia sirvieron para atender a pacientes con coronavirus y ya habían retornado “a la normalidad” podrían ser tomadas nuevamente para casos de Covid-19.

“Se busca no esperar a tener una crisis encima. No esperemos tener la presión de los pacientes llegando a los hospitales, no queremos que nos agarre por sorpresa”, enfatizó.