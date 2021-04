Consuelo Duval celebró el Día del Beso con Eugenio Derbez y Adrián Uribe

Consuelo Duval decidió celebrar por todo lo alto el Día del Beso junto a dos de sus amigos y compañeros de reparto, dejando sorprendidos a sus seguidores al compartir una foto romántica.

Con 52 años de edad, la comediante se ha convertido en una de las favoritas del público con su talento, ocurrencias y siempre un buen humor que contagia a todo el que la vea en las distintas producciones en las que participa.

Su salto a la fama lo dio protagonizando La Familia P. Luche junto a Eugenio Derbez, donde interpretó a Federica P. Luche.

Ahora, compartió una foto en su cuenta Instagram oficial donde aparece siendo besada por Eugenio Derbez y el actor Adrián Uribe, a propósito de celebrase el Día Internacional del Beso.

“Feliz día del beso!!! Que afortunada y bendita por tener como mejores amigos a estos dos cracks de la comedia! Verlos tan realizados y felices es como una caricia a mi corazón” escribió.

La actriz, que en la foto aparece luciendo un vestido azul off shoulder con escote en V corto, siguió escribiendo: “Los amo y los abrazo a la distancia. Gusaaaaaanooooo!! No me vas a agarrar la mano? No sabes verdad?? Noooo pues tu NUNCA sabes nada ANIMAL!! Hoy es Día del beso”.

En palabras de la comediante

A pesar de mantener un tono jovial y positivo en sus redes sociales, hace unas semanas Consuelo Duval tomó un momento sincero y compartió con todos sus admiradores la época dura en la que fue adicta al alcohol.

En el programa Netas Divinas, donde forma parte del grupo de conductoras, ella relató cómo comenzó todo:

“No sé en que momento el alcohol fue mi compañerito de banca. Me enteré del cáncer de mi papá y luego de mi hermana y dije: ‘esto yo no lo vivo sobria, ni de a putazos lo vivo sobria’. Me enganché muy cabrón con el alcohol”.

Reconoció que llegó un momento en el que debía beber dos o tres copas de tequila para grabar o para sentirse bien consigo mismo, confesando que los momentos más difíciles que vivió fueron cuando despertaba de una noche de fiesta y no recordaba lo que había hecho.