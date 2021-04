EE. UU. emite sanciones contra Gustavo Alejos y Felipe Alejos

Las autoridades de Estados Unidos sancionaron este lunes a los guatemaltecos Gustavo Alejos y Felipe Alejos por su implicación en hechos de corrupción.

Fueron designados de conformidad con la orden ejecutiva (EO) 13818, que se basa en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky.

El exsecretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, está procesado en al menos cinco casos de supuesta corrupción y uno por evasión.

Mientras tanto, el diputado al Congreso de la República, Felipe Alejos, está vinculado en el caso Traficantes de Influencias.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, se refirió a la situación de los guatemaltecos.

Además, detalló que es necesario enfrentar la corrupción para que los países y los ciudadanos prosperen.

We must take on corruption for countries and citizens to thrive. Today's sanctions on Guatemalans Gustavo Alejos and Felipe Alejos for corruption signal we will take action against those who undermine transparency and rule of law.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 26, 2021