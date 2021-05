Tras 19 años, finaliza programa de Ellen DeGeneres y explica la razón

Hace unas horas se dio a conocer que “The Ellen DeGeneres Show” llegará a su fin con su temporada número 19.

No obstante, la presentadora del famoso programa advirtió a sus trabajadores acerca del inminente final un día antes de que se publicara la noticia de manera oficial.

De acuerdo con el portal de entretenimiento E! News, advirtió al personal que labora en el show antes de que la noticia saliera en The Hollywood Reporter (THR).

OFICIAL: El show de #EllenDeGeneres llegará a su fin en 2022 tras 19 años al aire. Según la conductora: "Ya no es un desafío" (Todos sabemos que es por otra cosa) pic.twitter.com/DtfHfd5abu — Gaby Meza – 🍿🌈 (@GabyMeza8) May 12, 2021

Según una fuente, la comediante llamó a una reunión de emergencia la tarde del pasado martes 11 de mayo. Fue ahí le informó a su equipo de la salida del aire del programa.

“Ha sido una semana increíblemente emocional para Ellen. Fue muy difícil para ella decírselo a su equipo”, expresó una fuente diferente.

En cuanto al público, primero aparecerá en el show matutino de NBC Today, y después hablará de esto en su show, en cuya emisión estará presente Oprah Winfrey.

Verdaderamente Dakota Johnson es un héroe. Puedo ver mil veces el vídeo donde le da una arrastrada a Ellen Degeneres. Es una Diosa y es humilde mi chiquita que Dios la bendiga. pic.twitter.com/exeRS1d2Qq — Camilo (@goodguymexicano) May 12, 2021

Más pasos de la presentadora

No obstante, este no será el final para su carrera en la televisión, ya que aún está su proyecto con HBO Max, “Ellen’s Next Great Designer”.

“Ellen también estará trabajando en todos sus otros programas. También anunció el especial de comedia animada de Tig Notaro en HBO Max, Family Game Fight de NBC se anunció hace dos meses, Ellen’s Game of Games de NBC, Masked Dancer de FOX, etc. También tiene un contrato de varios años con Discovery: tiene ocho programas con Discovery. Además, Ellen quiere enfocarse en su amor por las especies en peligro de extinción”, insistió la persona.

El programa, que se encuentra actualmente en su temporada 18, había disminuido drásticamente en audiencia luego de que varios ex empleados acusaran públicamente a DeGeneres y a varios de sus productores de crear un ambiente de trabajo tóxico.

Ellen DeGeneres decidió no renovar su contrato con la cadena CBS, que vence en 2022. En declaraciones a THR, la conductora negó que su icónico talk show llegue a su fin por las acusaciones en su contra. “No habría regresado esta temporada de ser así”, afirmó.