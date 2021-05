Zlatan Ibrahimovic se pierde la Eurocopa por una lesión en su rodilla derecha

El delantero Zlatan Ibrahimovic, víctima de un esguince en la rodilla izquierda, hace una semana con el AC Milan, se perderá la Eurocopa (11 de junio-11 de julio), anunció este sábado la federación sueca.

“He hablado con Zlatan Ibrahimovic, que desgraciadamente me ha dicho que su lesión le impedirá participar en la Eurocopa”, declaró el seleccionador sueco, Janne Andersson, en un comunicado.

La estrella de 39 años, que regresó a su equipo nacional en marzo, casi cinco años después de haber renunciado a él, deberá seguir un tratamiento durante seis semanas, anunció su club, el AC Milan.

“Está claro que es triste, antes todo para Zlatan, pero también para nosotros”, añadió el seleccionador.

El tratamiento de Ibrahimovic debía durar hasta el 26 de junio como mínimo, lo que parecía impedirle disputar estos partidos.

El AC Milan no precisó la naturaleza de los tratamientos previstos y no hablaba de la duración de la baja en su comunicado.

