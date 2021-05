Alcalde Neto Bran dedica canción al “Pacto de Corruptos”

El alcalde de Mixco, Neto Bran, continúa con una serie de publicaciones en las que da a entender que varios personajes políticos quieren que vaya a la cárcel y para ello ha utilizado el hashtag “#NetoAlBote”.

En esta oportunidad publicó un video con “una canción dedicada al Pacto de Corruptos”

“Desgraciados me han querido borrar del mapa, pero hay un Dios, !hay un Dios¡”, mencionó el jefe edil.

VIDEO

Canción para el “Pacto de Corruptos”

Según indicó Bran, la canción es obra de CMC y DJ Charly quienes “se inspiraron” para realizarla. La pieza musical es del género urbano.

El alcalde de Mixco ha realizado varias publicaciones en sus redes sociales en las que se refiere a varios funcionarios como diputados y hasta el presidente, Alejandro Giammattei, como personas que “lo quieren ver preso”.

De hecho, junto con sus publicaciones ha adjuntado el hashtag “#NetoAlBote”.

Parte de la letra de la canción dice lo siguiente:

“Quieren humillarme, pero no me dejo; Pacto de Corruptos, por eso me quejo

Quieren que se vaya el Neto al bote; para que en la campaña ya no los derrote

Solo por decirles las cosas como son; ellos quieren sacarme de la elección”.

Mientras que el estribillo dice:

“Neto al bote, Neto al bote, Neto al bote, pero no no no señores”.

Antejuicio

Este tipo de publicaciones surge desde que la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público requirió levantar el derecho de antejuicio a Bran en diciembre del año pasado.

Desde entonces, el alcalde Bran ha interpuesto varias acciones para que no continúe la petición del MP, pero hasta el momento no lo ha conseguido.

Por otro lado, el diputado Felipe Alejos, quien fue por un breve momento su compañero de filas en el partido Todos, señaló a Bran de haber contratado a su pareja sentimental, así como sus hermanos en la Municipalidad de Mixco.