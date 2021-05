Captan a Jennifer López y Ben Affleck juntos en la misma habitación

Jennifer López y Ben Affleck siguen estando en el ojo del huracán y causado polémica en las últimas semanas tras ser captados juntos.

En esta ocasión, los famosos fueron vistos en Florida, donde pasaron unos días de descanso.

Medio internacionales revelaron que el actor fue visto en el aeropuerto de Miami y después se dirigió a la residencia que la cantante rentó para los dos.

Las imágenes ya están dando la vuelta al mundo y se ve cómo la pareja se muestra feliz por reencontrase tras estar varios días separados.

Cabe destacar que hace unas semanas, ambos fueron captados en un centro esquí en Montana, donde pasaron tiempo a solas, por lo que diversas fuentes han afirmado que los famosos están retomando su relación, luego de la ruptura de que ella terminara con Alex Rodríguez.

Tiempo antes de su escapada a Montana, los dos ya habían tenido encuentros en Los Ángeles, que al parecer reavivaron la llama de su amor.

Leggy Jennifer Lopez snaps selfies on the balcony while boyfriend Ben Affleck chills out in her rented house

Ben touched down at the airport in Miami and was later spotted at her rental house as their relationship heats up again pic.twitter.com/XI6f4fDMXR

— Lilian Chan (@bestgug) May 24, 2021