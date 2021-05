Policía revela video de los presuntos responsables del tiroteo en Miami

Por medio de sus redes sociales, el Departamento de Policía de Miami-Dade reveló este lunes un video que muestra a los presuntos responsables del tiroteo perpetrado la noche del sábado frente a una sala de concierto cerca de Miami Gardens, que dejó dos muertos y 21 heridos.

La grabación, captada por una cámara de vigilancia, muestra una camioneta de color blanco que se detiene cerca del lugar donde ocurrió el ataque. De esta descienden tres individuos vestidos de negro, con el rostro cubierto y fuertemente armados. Los tres sujetos desaparecen de la toma, mientras cometen el tiroteo, y segundos después regresan corriendo y abordan de nuevo el vehículo para luego huir a toda velocidad.

*RELEASE OF VIDEO SURVEILLANCE* We are releasing video footage of the vehicle/subjects involved in the shooting that occurred in Northwest Miami-Dade on 5/30/21 that left two deceased and 21 others injured. Anyone with information is URGED to contact @CrimeStopper305 immediately. pic.twitter.com/X2jlxYFrEL

El Departamento de Policía de Miami-Dade hizo un llamado a la población para que le haga llegar cualquier información que ayude a identificar a los responsables de la agresión.

En un tuit, el director del Departamento de Policía, Alfredo “Freddy” Ramírez III, calificó el acto de “cobarde”, y señaló que los responsables “son asesinos de sangre fría que dispararon indiscriminadamente contra una multitud”. “Buscaremos justicia”, añadió.

I am at the scene of another targeted and cowardly act of gun violence, where over 20 victims were shot and 2 have sadly died. These are cold blooded murderers that shot indiscriminately into a crowd and we will seek justice. My deepest condolences to the family of the victims.

— Alfredo "Freddy" Ramirez III (@MDPD_Director) May 30, 2021