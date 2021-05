Video: dos muertos y 20 heridos en un tiroteo en Miami

Dos personas murieron y al menos 20 resultaron heridas este domingo cuando tres hombres dispararon contra la multitud reunida delante de una sala de concierto en Miami, en el sureste de Estados Unidos, informó la policía local.

El tiroteo ocurrió durante la madrugada en un salón de billar situado en un polígono comercial cerca de Miami Gardens, al noroeste del centro de la ciudad costera.

El local celebraba un evento, y varios organizadores se encontraban en el exterior del recinto cuando un todoterreno se acercó al lugar, indicó la policía en un comunicado.

MIAMI-DADE COUNTY, Fla.; Mass shooting left more than 20 people injured in what’s described as a targeted act of violence, two people died as a result of their injuries.

