¡Estados Unidos vence a México y es el rey de la Concacaf!

Estados Unidos venció 3-2 a México este domingo en la primera final de la Liga de Naciones de Concacaf que concluyó con una prórroga de locura, con un penal anotado por los estadounidenses y otro errado por los mexicanos.

Giovanni Reyna en el minuto 27, Weston McKennie (82) y Christian Pulisic (114) anotaron por el combinado de las “barras y las estrellas. Mientras que por “el Tri” anotaron Jesús Corona (1) y Diego Lainez (79).

En el minuto 114, Christian Pulisic, el delantero del Chelsea, anotó el 3-2 convirtiendo un penalti que desató la expulsión del seleccionador de México, el argentino Gerardo “Tata” Martino, y la caída de objetos al campo en el Empower Field de Denver (Colorado), donde la mayoría de aficionados eran mexicanos.

El árbitro panameño John Pitti pitó después otra pena máxima a favor del “Tri”, por mano de McKenzie, que erró Andrés Guardado en el 120+4.

En el tiempo reglamentario, el mexicano Jesús ‘Tecatito’ Corona anotó una veloz diana en el minuto 2 y Diego Lainez aumentó la cuenta para México en el 79. Los goles de Estados Unidos fueron obra de los jóvenes Gio Reyna en el 27 y Weston McKennie en el 82 y Pulisic desde los doce pasos en el 114.

El delantero del Chelsea, primer norteamericano en ganar la Liga de Campeones, no pesó en el partido hasta que apareció en la prórroga para forzar un penal de Carlos Salcedo, que derribó a Pulisic antes de despejar la pelota con el pie.

Presionado por el público y el equipo mexicano, Pitti señaló la pena máxima tras consultar con el VAR, a donde regresó para marcar el otro penal por mano de McKenzie en el área mexicana.

