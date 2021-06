Sergio “Checo” Pérez gana el GP de Azerbaiyán en una carrera caótica

El piloto mexicano de la escudería Red Bull, Sergio “Checo” Pérez, se quedó con el primer puesto del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula Uno, que se disputó en el circuito urbano de Bakú.

Pérez se impuso al alemán Sebastian Vettel (Aston Martin) y al francés Pierre Gasly (AlphaTauri), que completaron el podio en una carrera en la que los dos máximos aspirantes al título mundial, el holandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico Lewis Hamilton (Mercedes) no lograron puntuar.

Víctima de lo que parecía un problema de neumáticos, Verstappen perdió el control de su monoplaza a cinco vueltas del final y chocó con las barreras de seguridad. El holandés pudo bajarse del vehículo sin problemas, pero tuvo que abandonar.

