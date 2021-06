Covid-19: OMS pide a laboratorios que compartan con Covax la mitad de sus vacunas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió el lunes a los fabricantes de vacunas contra el Covid-19 que pongan a disposición del mecanismo Covax la mitad de su producción de dosis de este año.

Mientras los países más ricos acapararon rápidamente las vacunas, Covax, que suministra dosis a los países más desfavorecidos, desea garantizar una distribución equitativa entre quienes tienen posibilidades de pagarlas y los que no, pero no logra funcionar a toda máquina.

Y esto cuando India, de donde Covax se aprovisiona en dosis, bloqueó las exportaciones de la vacuna fabricada por el Serum Institute para luchar contra la epidemia en su territorio.

Al 4 de junio, Covax había suministrado más de 80 millones de dosis a 129 países y territorios, lo cual es menos de lo previsto.

Frente a esta situación, la OMS pidió de nuevo a los países ricos, que ya vacunaron a una parte de su población, que compartan las vacunas. La organización también instó el lunes a las empresas farmacéuticas a dar muestras de solidaridad.

“Pido a todos los fabricantes que den a Covax el derecho al primer rechazo (o sea, que se le propongan prioritariamente las dosis) sobre los nuevos volúmenes de vacunas o que se comprometan a poner a su disposición el 50 % de sus volúmenes a Covax este año”, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de prensa.

Covax fue creado por la Alianza de vacunas (Gavi), la OMS y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para las Epidemias (CEPI) para combatir las desigualdades en el acceso a la inmunización contra el Covid-19.

"Inequitable vaccination is a threat to all nations, not just those with the fewest vaccines"-@DrTedros #COVID19

