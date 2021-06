VIDEO. Max Verstappen gana la “pole position” del Gran Premio de Francia

Este sábado se realizaron las clasificaciones del Gran Premio de Francia en el circuito de Paul Ricard y donde el piloto neerlandés Max Verstappen se llevó la “pole position”.

Verstappen superó a los dos pilotos de Mercedes, el británico Lewis Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas, mientras que el segundo piloto de Red Bull, el mexicano Sergio Pérez, ganador del último Gran Premio (Azerbaiyán) partirá cuarto.

Hamilton, que había logrado la ‘pole’ en 2018 y 2019 en el Gran Premio de Francia, volvió a verse superado por un Verstappen que este año parece una verdadera amenaza para acabar con el reinado del británico y de Mercedes.

