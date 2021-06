Eurocopa: República Checa e Inglaterra se enfrentan por el liderato del grupo D

Este martes el grupo D conocerá a sus selecciones clasificadas hacia los octavos de final de la Eurocopa; República Checa e Inglaterra se medirán por el liderato, mientras que el vencedor del Croacia ante Escocia espera obtener también su billete para la fase decisiva.

¿Habrá partido en Wembley? Entre la sorprendente República Checa y la decepcionante Inglaterra la tentación de asegurar el empate, que clasifica a los dos equipos, es grande.

Además el adversario en octavos no se anuncia más sencillo para el primero del grupo.

Al contrario: Francia, Alemania, Portugal o Hungría para el primero; Suecia, Eslovaquia, España o Polonia para el segundo.

Las dos selecciones tienen el mismo número de puntos (4) y sus actuaciones distan de lo esperado. En el sentido negativo para Inglaterra, a la que se esperaba más feroz, y en el positivo para los checos, brillantes y primeros de grupos antes de la tercera jornada.

Al frente del equipo sorpresa, Patrik Schick y sus tres goles, mientras que en Inglaterra su capitán y referente Harry Kane buscará de nuevo desbloquear su cuenta realizadora.

En el otro partido del grupo, que se disputará en Glasgow, se jugará una plaza. Con dinámicas opuestas, Croacia, finalista del pasado Mundial, ha decepcionado, pero una victoria le aseguraría clasificarse como uno de los mejores terceros.

Escocia, con su espíritu de lucha, viene de firmar un prestigioso empate sin goles ante Inglaterra en Wembley. Deberá pelear el pase a octavos sin su talentoso medio de 20 años Billy Gilmour, baja por COVID-19.

