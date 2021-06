VIDEO. Julian Alaphilippe gana la primera etapa del Tour de Francia 2021

Este sábado inició el Tour de Francia 2021 y el ciclista local, Julian Alaphilippe, se quedó con la primera etapa.

El campeón del mundo ganó la primera etapa y se endosó el maillot amarillo de la ronda gala, este sábado tras final de etapa en Landerneau (oeste).

El francés del equipo Deceuninck superó en 8 segundos a los otros llegadores y a los favoritos para la victoria final del Tour en el alto de la Fosse-aux-Loups.

El australiano Michael Matthews fue segundo en meta por delante del esloveno Primoz Roglic (2º del Tour 2020), quien se embolsó 4 segundos de bonificación.

What finish! Relive the final KM as 🇫🇷 @alafpolak1 attacked to grab the win on the 1st stage and take Yellow!

Quel final ! Revivez le dernier KM ! 🇫🇷 @alafpolak1 attaque, remporte la 1ère étape et prend le @MaillotjauneLCL !#TDF2021 pic.twitter.com/aZVtn3B3gT

— Tour de France™ (@LeTour) June 26, 2021