¡Bélgica deja a Portugal sin corona!

Bélgica dio un golpe sobre la mesa y eliminó al actual campeón de la Eurocopa, Portugal. Con un solitario gol de Thorgan Hazard en la primera parte, los belgas sellaron su clasificación a los cuartos de final.

Los belgas resistieron y lograron clasificarse a los cuartos de final, donde se enfrentarán a Italia, quien ha sido la mejor defensa del presente torneo.

🇧🇪 Thorgan Hazard strike puts Belgium ahead against Portugal ⚽️ #EURO2020 pic.twitter.com/y4luoOMOGB

What. A. Goal!

Las selecciones de Bélgica y Portugal se enfrentaron este domingo por los octavos de final de la Eurocopa 2020, el juego se disputó en el estadio La Cartuja, en Sevilla, España.

Portugal inició mejor el encuentro, teniendo la primera clara a los 5 minutos, un disparo muy desviado de Diogo Jota tras una gran habilitación de Renato Sanches, el delantero del Liverpool no estuvo fino de frente al arco.

Los lusitanos trataban de constuir el juego con paciencia, mientras que Bélgica presionaba arriba, tratando de obligar a Portugal al error y que no pudieran ejecutar su juego. Cristiano Ronaldo tuvo la segunda clara del encuentro, un potente disparo de tiro libre al minuto 24′, que Thiabaut Courtois logró repeler.

El juego fue más de posesión que de llegadas en la primera parte, los lusitanos tuvieron más la posesión, pero fueron escasas las llegadas de gol que lograron generar.

Los belgas. por su parte, no lograban generar peligro en el área de Portugal, Kevin de Bruyne y Eden Hazard eran neutralizados, los jugadores más desequlibrantes no lograban romper el cerrojo lusitano.

Sin embargo, los belgas lograron abrir el marcador a los 42 minutos del primer tiempo por medio del disparo de larga distancia. Thorgan Hazard con un tremendo disparo desde afuera del área venció a Rui Patricio que poco pudo hacer ante el zapatazo del futbolista del Dortmund.

Las malas noticias para Bélgica llegaron al recién haber iniciado la segunda parte. A los 47 minutos salió lesionado Kevin de Bruyne tras una dura entrada en el primer tiempo, el belga intentó continuar pero no logró soportar el dolor en su tobillo. izquierdo.

#EURO2020 | Malas noticicas para Bélgica. A los 47 minutos sale lesionado Kevin de Bruyne tras una dura entrada en el primer tiempo, el belga intentó continuar pero no logró soportar el dolor en su tobillo. pic.twitter.com/XROtvyOApm

Los lusitanos buscaban el gol desesperadamente en la segunda parte, pero Bélgica lucía segura en la zona defensiva, la línea defensiva de los Diablos Rojos se mantenía ordenada en el fondo.

Portugal, fue la selección que más atacó en la segunda parte a sabiendas que necesitaban de un gol para buscar la prórroga. Bélgica, por su parte, se defendía bien y buscaba la contra para lastimar a los lusitanos en la zona defensiva.

🇵🇹 Time running out for the defending champions… #EURO2020 pic.twitter.com/9r7AwI4R6z

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021