Aislinn Derbez asegura que su viaje a Guatemala fue “la mejor experiencia”

Después de unos días de emoción y buenos momentos por Guatemala, Aislinn Derbez concluyó sus divertidas vacaciones por Guatemala.

La actriz se dejó ver con su supuesto nuevo novio y al lado de su hermano menor, Vadhir.

Además compartió los últimos instantes al lado de su grupo de amigos, entre los que destacaron el conferencista Jonathan Kubben y el actor Alosian Vivancos, quien hace unos días publicó una fotografía que hizo referencia a un amor entre sus amigos.

Durante los últimos días, Aislinn, Jonathan, Alosian, Vadhir y Summer Ferguson compartieron diversos momentos extremos y de senderismo por las montañas del país.

Los excursionistas disfrutaron de imponentes vistas frente al coloso guatemalteco y caminaron por amplias veredas entre la naturaleza.

De acuerdo con la misma artista fue un “viaje exprés” y “una de las mejores experiencias” de su vida, por lo que no dudó en compartir parte de este momento.

“Hicimos un viaje exprés a Guatemala y fue una de las mejores experiencias. En sólo 3 días y medio hicimos lo que haríamos en una semana, terminamos destruidos pero valió toda la pena. Últimamente mis amigos me han enseñado que no necesitas muchos días libres para hacer un pequeño viaje o algo que siempre has querido hacer”, comentó.