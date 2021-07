Jadon Sancho es el nuevo fichaje del Manchester United

Después de cuatro temporadas en la Bundesliga con el Borussia Dortmund, el inglés Jadon Sancho cambiará de equipo para la próxima temporada.

Sacho, de 21 años, ha sido oficializado como el nuevo fichaje del Manchester United, club de la Liga Premier del futbol inglés.

El Borussia Dortmund indica en un comunicado haber alcanzado un acuerdo para que el club inglés abone una “indemnización de traspaso fijada en 85 millones de euros” para la salida del talentoso futbolista.

La duración del contrato con el United no fue precisada, pero según los medios alemanes, el jugador, que tenía contrato en Dortmund hasta 2023, firmó por cinco años.

Jadon Sancho is set to join Manchester United after Borussia Dortmund confirmed an €85m/$100m fee has been agreed between the clubs for the 21-year-old winger 📝 @brfootball pic.twitter.com/qKb4eXqumX

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 1, 2021