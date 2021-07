PDH busca que fiscal haga cumplir traslado de Q20 millones por Congreso

El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, pide a la fiscal general revisar las denuncias contra la directiva del Congreso y contra los directores de Comunicación Social de eso organismo.

Rodas recordó que la denuncia contra la directiva se presentó desde el 25 de mayo, ya que Rodríguez se niega a autorizar el desembolso de Q20 millones para cumplir con compromisos de la entidad.

El magistrado de Conciencia señala que la Comisión Permanente ha incumplido con la resolución de la Corte de Constitucionalidad sobre el tema.

Han pasado largos meses sin que cumpla el Congreso, lo cual no puede quedar impune. No hay mucho que averiguar porque el Ministerio Público es parte de todos los amparos y sabe que el Congreso no ha depositado”, resaltó el procurador.

Rodas comentó que el atraso financiero ha impedido que auxiliaturas de la PDH no puedan usar los vehículos y eso repercute en el servicio de la PDH.

La negativa del diputado Rodríguez y su directiva se debe a que señalan despilfarro de los fondos de la PDH, pero evaden cumplir con la ley. Sin embargo, desde la comisión legislativa de Derechos Humanos se avanzan las denuncias contra el procurador.

Consulta denuncia por campaña desde el Congreso

Otra de las consultas que hizo el procurador es la que relaciona a la directora de Comunicación del Congreso, Joselyn Mérida, y el subdirector José López, por la presunta campaña de desprestigio contra Rodas.

De acuerdo con publicaciones Mérida ordenó a personal de Comunicación del Congreso hacer fotografías y videos del procurador para tergiversar que hace campaña política desde su cargo. Por dicho caso, Mérida no aclaró los señalamientos y se negaba a asistir a la citación del diputado Samuel Pérez, que también se conoció que la campaña era en su contra.

“Espero que la justicia sea pronta y cumplida”, resaltó el titular de la PDH.

Presenté un oficio ante @mpguatemala por lo lento de la investigación de denuncias en torno al incumplimiento por parte de Junta Directiva @CongresoGuate de trasladar Q20millones a @pdhgt y Directora de Com por uso de fondos públicos para desprestigiar a funcionario y diputado pic.twitter.com/ZjImkCoolD — Jordán Rodas Andrade (@JordanRodas) July 11, 2021