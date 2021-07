Ricky Martin envía mensaje a quienes no quieren vacunarse

Ricky Martin de nuevo compartió su postura frente a un acontecimiento de alcance internacional, colocándose él como ejemplo.

El cantante envió un fuerte mensaje a aquellas personas que no quieren vacunarse y que han implementado campañas en contra de la inoculación alrededor del mundo.

Además, pidió a sus seguidores tener consciencia compartiendo información sobre los mitos de la inmunización contra la COVID-19.

Desde que iniciaron las jornadas de vacunación, él ha realizado una campaña a favor a través de la fundación que lleva su nombre y del centro de vacunación que creó en Puerto Rico.

Sin embargo, esta vez decidió utilizar sus propias redes sociales.

En su cuenta de Instagram compartió algunas infografías que brindan información en inglés y español sobre la desinformación acerca de las diferentes vacunas , pero también tachó de egocentristas a aquellos que no se han vacunado teniendo la posibilidad de hacerlo.

“Me vacuné porque no podía vivir conmigo mismo si me infecto y luego se lo transmito a alguien que muere. Incluso alguien que terminara en el hospital. Lo hice por la gente que nunca había conocido antes, mi comunidad. No seas tan egocentrista olvídate de los ridículos videos de conspiración que ves en YouTube. No se trata de ti, se trata de todos los demás. Vacúnate YA”, escribió.

El cantante alza su voz

Ricky Martin ha intentado hacer conciencia entre sus seguidores sobre estos diversos temas y acontecimientos sociales y las constantes críticas que recibe por ello, ha continuado utilizando sus redes sociales para hacerlo.

Y es que no es la primera vez que el intérprete de La copa de la vida comparte sus reflexiones y posturas frente a temas de coyuntura o que han sido polémicos.

El lunes pasado se sumó a los artistas que apoyan las protestas contra el régimen cubano.

El artista realizó varias publicaciones en sus cuentas en redes sociales, en los que replicaba la etiqueta #SOSCuba, pidiendo a sus seguidores que difundieran con el mismo hashtag las denuncias que el pueblo cubano estaba realizando a través de dichas plataformas con tal de ayudar de alguna forma.

