Copa Oro 2021: Mario Escobar Toca pitará el México-Honduras

El árbitro guatemalteco Mario Escobar Toca ha sido designado por el Comité de Árbitros de la Concacaf para pitar el encuentro entre México y Honduras por los cuartos de final de la Copa Oro 2021.

Dicho partido de futbol se llevará a cabo el sábado, 24 de julio, a partir de las 20:00 horas en el Estadio de la Universidad de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.

Previamente, a las 17:30 horas, en el mismo lado de las llaves de cuartos se enfrentarán la invitada Catar y El Salvador.

