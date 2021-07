“Recuerdo cuando iba a los entrenos en camioneta”, dice Andrea Álvarez

Como muchos grandes deportistas, Andrea Álvarez no tuvo un inicio fácil en el futbol, pero sabía desde los cinco años cuáles eran sus metas, por lo que trabajó duro para conseguirlas y este lunes su esfuerzo comenzó a dar grandes frutos.

“La flaca goleadora” o “la Joya” como muchos le llaman, fue confirmada como nueva jugadora del Zaragoza, de la Liga Reto Iberdrola, de España (Segunda División), a donde viajará en los próximos días.

Y previo a emprender el viaje, la jugadora de Cremas Femenino conversó, en el “Súper Deportivo” de “Emisoras Unidas, sobre sus inicios, sus metas y cómo piensa alcanzarlas.

¿Cómo te sientes?

Estoy muy contenta, hoy supe la gran noticia y estoy muy motivada y agradecida con Dios por esta oportunidad. Desde pequeña era mi sueño y en unos días se hará realidad muy pronto, espero incorporarme a la pretemporada del equipo entre el 5 y 7 de agosto.

¿Qué te dice tu familia?

Están todos muy contentos, como me dice mi mamá: ‘para eso hemos luchado, para que salgas al extranjero, lo tienes que aprovechar’, y así lo haré. Estoy agradecida con ellos porque sin ellos no hubiera podido estar acá. Mis compañeras están felices y tristes, las voy a extrañar.

¿Cómo te iniciaste en el futbol?

Comencé a jugar a los 5 años, luego llegué a Cremas a los 12 y tuve que esperar dos años porque para hacerlo debía tener 14. Debuté con gol y después de ese torneo quedé como goleadora. Pero ha sido un difícil, creo que cada quien pasa por procesos duros, recuerdo que me tocaba ir a los entrenos en camioneta con mi mamá, correr porque estudiaba, pero todo esfuerzo tiene su recompensa y Gracias a Dios porque se me está dando esta oportunidad.

Te vas a una edad joven…

Me voy a muy corta edad, pero va a ser un reto para mí. Estoy motivada para dar lo mejor de mí en el Zaragoza, espero aportar bastante y hacer las cosas bien, buscar el ascenso a Primera División si Dios nos lo permite. Quiero hacer bien las cosas y ser disciplinada en todos los aspectos para que todo salga bien.

¿Y ya sabes a dónde irás, dónde vivirás?

El club me dio comodidades, estaré con compañeras que no son de España y eso me ayudará a hacer amigas y darme a conocer. Es un reto que tengo que tomar con mucha madurez y disciplina para que las cosas salgan bien.

Has mencionado que tu meta es jugar en el futbol francés…

Sí. He visto partidos y tiene buen nivel, eso me motiva a que siga preparándome para poder llegar ahí y ser parte de algún club francés.

¿Tienes comunicación con Ana Lucía Martínez, te aconseja?

Estuvimos en proceso de selección y hablamos. Me aconsejó y me dijo cómo se manejaba todo allá.

¿Qué es lo que más te entristecer de marcharte?

Me da nostalgia dejar a mis padres, hermano y amigos cercanos.