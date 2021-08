Power: “El MP debe dejar de ponerse del lado de los corruptos”

La administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Samantha Power, se pronunció acerca de los recientes cambios en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

Por medio de su cuenta de Twitter, la funcionaria hizo referencia al nombramiento de Rafael Curruchiche como jefe de esa unidad del Ministerio Público (MP).

Fue ayer cuando se confirmó la designación del fiscal al frente de la FECI. Ocupará el cargo en sustitución de Carla Valenzuela, quien fungía como encargada de la oficina después de la destitución de Juan Francisco Sandoval.

Agregó que el MP debe “dejar de ponerse del lado de los corruptos” y empezar a ponerse del lado de su gente.

First #Guatemala AG fires dedicated anti-graft prosecutor from the anti-impunity body #FECI. Now replaces him with lawyer known for retaliating against anti-corruption advocates. @MPguatemala must stop siding w/ the corrupt & start siding w/ its people. https://t.co/79lzDIQCRp

— Samantha Power (@PowerUSAID) August 4, 2021