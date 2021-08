OMS advierte de primer caso de enfermedad causada por el virus de Marbugo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este lunes que Guinea reportó un primer caso de la enfermedad provocada por el virus de Marburgo, el primero en África occidental.

“La enfermedad causada por el virus de Marburgo, que pertenece a la misma familia responsable del ébola, fue detectada menos de dos meses después de que Guinea declaró el fin de la epidemia de ébola que empezó a comienzos de año”, subrayó la oficina regional de la OMS en un comunicado.

La organización precisó que se trata de una enfermedad muy virulenta que provoca una fiebre hemorrágica.

El caso fue detectado en la prefectura de Guéckédou.

Gueckedou, where #Marburg has been confirmed in #Guinea, is also the same region where cases of the 2021 #Ebola outbreak & the 2014–2016 West Africa outbreak were initially detected. Efforts are underway to find the people who may have been in contact with the patient. pic.twitter.com/qxr925shyw

— WHO African Region (@WHOAFRO) August 9, 2021