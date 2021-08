¿Durante una convivencia? Integrante de Viernes Verde confirma que se contagió de COVID-19

“ERA CUESTIÓN DE TIEMPO: bueno, me acaban de informar que estoy Covid positivo, así que me toca encerrarme. Sabía que era cuestión de tiempo, por más que uno se cuide y tome medidas de precaución, estos bichos babosos son muy difíciles de evitar”, confirmó Carlos “Chingui” Mendez, integrante de la famosa banda de rock nacional Viernes Verde.

“Yo tengo rinitis alérgica de forma continua y esta semana empecé con lo que creía era Rinitis, la verdad no me siento mal a tal punto que he estado haciendo ejercicio normal día a día, incluso ayer. Anoche decidí usar Bengay que es fuerte para destapar la nariz y es algo que uso con regularidad por mi ejercicio, y noté que no le sentía el olor penetrante. Probé con lociones y alcohol y noté que no lo olía. Decidí irme a hacer la prueba hoy temprano y salí positivo”, agregó en su publicación donde muestra que está midiendo su oxigenación.

“No creo que haya sido la convivencia del sábado porque el domingo noté que tenía tapada la nariz como usualmente sucede con la rinitis y ese bicho no se incuba tan rápido, pero me parece importante que sepan”, explicó. “Por otro lado estuvo bueno que no me pusiera la segunda dosis de Moderna el 12 recién como me tocaba porque entiendo que no es bueno inocularse mientras uno está positivo. Es peligroso, entiendo y allí no sabía que estaba positivo.

Por el momento estoy bien, mi oxígeno está bien”.

“Así que si salgo fácil de esto habré hecho el experimento completo y es probar la efectividad de la vacuna J&J y la Moderna. Hasta el momento no me arrepiento de haberme vacunado, todo parece ir bien en la forma en que está respondiendo mi cuerpo. Les cuento”, concluyó.

Mensajes de críticas y apoyo

Debido al contagio de Carlos “Chingui” Mendez, usuarios criticaron el hecho de que hace algunos días la agrupación realizó una convivencia con sus seguidores. “Algunos no tienen mascarilla y no se ve el distanciamiento social”, “Él dice que no se contagió ahí pero puede ser la variante Delta que es más rápida, alguien pudo llegar a contagiar a muchos”, “Eviten este tipo de eventos, solo trae más contagios”, “Menos mal tú ya estás vacunado pero tal vez alguien más no y morirá”, fueron algunas reacciones.

Otros fans enviaron mensajes de apoyo para que el músico se recupere pronto. Además agradecieron porque el artista continuamente publica estadísticas de la enfermedad en el país, las que para muchos han sido muy buenas y claras.

También le puede interesar: ►Bruce Dickinson de Iron Maiden dio positivo por COVID-19