María Mercedes Coroy responde a críticas sobre su vestimenta en alfombras rojas

El vocalista del famoso grupo guatemalteco El Tambor de la Tribu se presentó en un podcast. Durante la transmisión, Ale Puga hizo mención sobre la vestimenta de actrices destacadas guatemaltecas en alfombras rojas en premios internacionales.

Durante la transmisión el artista comentó: “Si agarrás a una mujer indígena y la vestís chingona y te la llevas y le compras ropa, probablemente entra”.

El hecho generó controversia en las redes sociales y muchos usuarios exigieron una multa por racismo al artista.

Sara Curruchich y la red de comunicadora indígenas Jun Na’oj compartieron su denuncia ante el hecho.

Rompe el silencio

María Mercedes Coroy, protagonista de la premiada película “La Llorona” de Jayro Bustamante rompió el silencio en sus redes sociales y compartió su denuncia.

“Debido a los recientes comentarios hechos desafortunadamente en un programa de youtube, donde se hace alusión y referencia a la indumentaria maya, y la forma en la que, según los interlocutores, deberíamos vestir en eventos públicos, quiero hacer de su conocimiento que:

1. He sido invitada a alfombras rojas con la gran oportunidad de representar alrededor del mundo a mi país, prueba de ello son las fotos que aquí les comparto. Cuando lo hago, me gusta pensar que represento a todo un país, no solo una parte de él.

2. No somos, en ningún momento, como se menciona, personas a las que se nos pueda llevar y vestir de cierta forma. Les recordamos, tenemos nuestro propio criterio y tomamos nuestras propias decisiones.

3. La elección de lo que usaré es mi decisión y cuento con el respaldo de mi equipo de trabajo cada vez más comprometidos con mi visión. Cuando me invitan a asistir a una de estas galas o alfombras rojas en las que he estado cuidamos y procuramos siempre escoger con respeto lo que portaré. Al inicio en Alemania me sentí orgullosa de llevar el traje de Santa María de Jesús de donde soy originaria y después hicimos crecer la idea de compartir con ustedes y todos estos países a nivel internacional, la belleza de otros trajes que me han acompañado en este camino como el de Xela, Cobán, Patzún, Quiché, Palín, etc.

4. No considero que usar mi traje sea algo que esté fuera de lugar o reste a mis participaciones fuera de nuestras fronteras. Mucha gente se acerca a preguntar por lo que visto, una editora de moda se me acercó para reseñar mi vestimenta. Lo que porto ha sido también motivo de reseñas en Vogue, varias revistas de moda y parte de campañas conocidas a nivel nacional.

Los hilos que entre tejen nuestra indumentaria son conocimientos, pensamientos plasmados es nuestra piel, más que un atuendo para lucir bien o ser una moda, nuestra indumentaria es parte de nuestra historia, del legado de nuestros ancestros a través del tiempo”, comentó.

“5. El que se considere nuestra vestimenta no es adecuada para ir a estas galas o eventos y se hayan expresado como lo hicieron, me hace pensar que en Guatemala tenemos mucho más por aprender y me confirma que aún no hemos llegado al punto de partida donde todos podamos ser aceptados, tolerantes y respetuosos de nuestras creencias, decisiones y elecciones.

Por otro lado, el día que use otro tipo de ropa, que dicho sea de paso, sí he estado en varias casas de diseñadores que me han invitado a considerar sus colecciones, será por decisión propia y tampoco significará dejar mis raíces ni perder mi identidad. A todos ustedes que me leen agradezco el apoyo y respaldo que siempre me han dado al compartir con ustedes parte de lo que soy, siento y expreso”, concluyó.

Ale Puga, por su parte, compartió un breve comunicado para pedir una disculpa por lo comentado.

