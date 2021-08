Carlo Ancelotti: “Este equipo está lleno de estrellas”

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, brindó declaraciones en conferencia de prensa en la previa del partido ante el Levante, el cual se disputará este domingo en el estadio Ciudad de Valencia.

Por supuesto, el tema obligado a abordar por parte de los periodistas era la posible llegada del francés Kylian Mbappé al cuadro merengue.

En varias oportunidades el estratega italiano fue abordado sobre la posibilidad de que el delantero galo llegue al cuadro madridista.

Se le preguntó sobre si se hablaba en el vestuario sobre la llegada de Mbappé a lo que contestó:

Otro periodista preguntó si el equipo necesitaría de una “gran estrella” para aspirar a ganarlo todo en la presente temporada o si era suficiente con el plantel actual, a lo que Ancelotti contestó:

Por otra parte, al recordarle que faltan 10 días del mercado de fichajes, se le cuestionó sobre si creería que la llegada de Mbappé es una opción real o lo considera “difícil o descabellado”.

“Esto no lo sé. No me importa lo que va a pasar en los próximos 10 días, porque tengo una plantilla muy buena, muy fuerte. Me da muchas ganas de entrenarle, me da mucha felicidad. Estoy focalizado allí”.