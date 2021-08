Médicos de primera línea dicen sentirse solos en lucha contra el Covid-19

Personal de salud que trabaja en la primera línea de atención de la pandemia en el hospital de El Progreso solicitó a la población mantener las medidas de prevención del Covid-19.

Por medio de un comunicado, los profesionales de la salud aseguraron que se encuentran cansados, sin energías y decepcionados.

También señalaron sentirse solos luchando con el virus y también con las personas irresponsables que, según indicaron, hacen que el nosocomio esté colapsado.

De igual forma, aseguraron que buscan hacer conciencia en quienes no han comprendido la situación actual de la pandemia.

“Les suplicamos con el corazón en la mano que tomemos conciencia. Si no hay necesidad de salir de casa no lo hagas, no organices fiestas. Que no quede en tu conciencia que por tu irresponsabilidad de organizar una fiesta un ser querido muera y que otros estén al borde de la muerte”, detalla el documento.