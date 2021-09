VIDEO. Medvedev conquista su primer Grand Slam tras derrotar a Djokovic en la final US Open

El serbio Novak Djokovic sufrió una sorprendente derrota el domingo ante el ruso Daniil Medvedev en la final del Abierto de Estados Unidos y se quedó a un paso de completar el primer Grand Slam del tenis masculino desde hace 52 años.

Medvedev, número dos del mundo, se impuso por 6-4, 6-4 y 6-4 a un frustrado e irreconocible Djokovic en la pista central de Flushing Meadows (Nueva York).

El serbio se quedó así con triunfos en tres de los cuatro torneos grandes del año y no pudo superar a Roger Federer y Rafa Nadal en la carrera por el mayor número de títulos de Grand Slam, todos empatados a 20.

El número uno mundial fue incapaz de superar la presión y ansiedad del momento, frente a un poderoso rival hambriento por alcanzar su primer título de Grand Slam y con cinco horas menos de juego en sus piernas.

Al ver que se le escapaba el partido más importante de su vida, Djokovic pagó su frustración rompiendo una raqueta en el segundo set pero, zanjada la derrota, terminó reconociendo y abrazando en la red a Medvedev.

El serbio, de 34 años, sumaba este año 27 victorias seguidas en torneos de Grand Slam, que le valieron para alzar el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon.

Con una victoria ante Medvedev hubiera completado el segundo Grand Slam de la era Open (1968) tras el del australiano Rod Laver, quien estaba presente el domingo en Flushing Meadows.

Entre los más de 20 mil espectadores que acudieron a presenciar la hazaña también había celebridades como los actores Brad Pitt y Bradley Cooper.

El último obstáculo de Djokovic era Medvedev, un jugador que había perdido sus dos finales anteriores de Grand Slam, una de ellas ante Djokovic en el Abierto de Australia en tres rápidos sets.

El domingo, sin embargo, el tenista de Moscú aprovechó su espectacular servicio y concentración para arruinar la gesta de Djokovic.

