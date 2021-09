Villana de Televisa se confiesa bisexual y habla de las mujeres que le gustan

Nailea Norvind es conocida por ser la villana en varios melodramas de Televisa, tales como “Quinceañera“, “Abrázame muy fuerte“, “Cuidado con el ángel”, “Preciosa”, entre otras.

La actriz mexicana recientemente reveló que es bisexual, durante una entrevista en el canal de Youtube de Mara Patricia Castañeda.

Esto cuando la presentadora decidió cuestionar a la artista sobre una foto donde su hija Tessa aparece besándose con Marian Ruzzi.

“La bisexualidad ha estado en nuestra familia no sé si desde mi abuela; yo creo que hasta mi abuela no nos quiso contar, pero mi mamá era una mujer bisexual”, mencionó.

Asimismo, expresó que a pesar de que a ella nunca se le haya visto en una relación sentimental con su mismo género, eso no define su orientación.

“Yo, pues sólo me han conocido parejas hombres, pero siento la bisexualidad dentro de mí porque tenemos lo femenino y lo masculino en nosotros”, externó.

“Yo no creo en etiquetas, no creo en que nos cataloguen de ninguna forma. Yo admiro que puedas vivir de acuerdo a lo que estás necesitando en cierto momento de tu vida. Admiro eso y lo respeto, pero todos son procesos y pasos”, señaló.

La actriz y las mujeres

Tras su confesión, la famosa villana reveló sobre lo que pediría para tener un romance con una mujer o la persona que llegue a su vida.

En una ocasión fue duramente criticada por besar en la boca a su compañera Claudia Ramírez.

Cuando fue abordada por varios medios, mencionó las características que le atraen de una mujer, “por supuesto, obvio (tendría una relación con una mujer) pero no por guapa, por inteligente, por sensible, por muchas otras cualidades que buscamos”, contó.

Nailea también lamentó que su revelación haya desatado tanto morbo, pues considera que los seres humanos son bisexuales por naturaleza.

“Lo dije muy como… lo es, natural, no es que yo esté siendo alguien nuevo ni diferente, ni he tenido una relación con una mujer o algo, nada más digo que la bisexualidad, y lo repito, está en mí, y me da mucha risa la respuesta que le han dado los medios, eso es ¿no?, ¡viva todo!, ¡viva la libertad!, ¡viva tu felicidad!, ¡viva el amor!”, dijo.

