Ante la ONU, Biden dice que no quiere una “Guerra Fría” con China

El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró este martes en su discurso en la Asamblea General de la ONU que no quiere “una nueva Guerra Fría” con China y defendió su apego a la diplomacia y al multilateralismo en respuesta a los aliados europeos que le acusan de cabalgar a menudo en solitario.

“No queremos una nueva Guerra Fría o un mundo dividido en bloques rígidos”, dijo el presidente de EE. UU. en el primer discurso de su mandato en la Asamblea General de la ONU.

No obstante, “EE. UU. va a participar en la competición y participar con vigor”, advirtió al ofrecer su visión de la confrontación con Pekín, sin nombrar directamente a la potencia rival.

“Con nuestros valores y nuestra fuerza, vamos a defender a nuestros aliados y a nuestros amigos, y nos oponemos a los intentos de países más fuertes de dominar a los más débiles”, remachó.

El mandatario estadounidense se comprometió a combatir las “autocracias” y prometió “defender la democracia”.

Tune in as I deliver remarks before the 76th Session of the United Nations General Assembly. https://t.co/3i8ONT13G7

El presidente chino, Xi Jinping, participará en la Asamblea en un mensaje pregrabado desde Pekín, en lo que se considera como un duelo a distancia entre las dos superpotencias embarcadas en una confrontación cada vez más peligrosa.

El presidente Biden también prometió aumentar los esfuerzos internacionales de EE. UU. para combatir tanto la pandemia como el cambio climático. El mandatario, que convocó una cumbre virtual sobre el Covid-19 para el miércoles, prometió que Washington anunciará “compromisos adicionales”.

“Buscamos avanzar en la lucha contra el covid-19 y responsabilizarnos por objetivos específicos en tres desafíos clave: salvar vidas ahora, vacunar al mundo y reconstruir mejor”, dijo.

Biden también se comprometió a trabajar con el Congreso estadounidense para duplicar la cantidad de ayuda internacional de Estados Unidos a los países menos desarrollados para hacer frente al cambio climático.

From extreme storms to relentless wildfires, we’re witnessing the devastating impact of climate change every day.

We need to act. We need to pass my Build Back Better Agenda. pic.twitter.com/Ooms6iHAPs

— President Biden (@POTUS) September 21, 2021