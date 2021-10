Manchester United deja escapar puntos ante el Everton en Old Trafford

Manchester United y Everton se neutralizaron (1-1) este sábado en el partido que subió el telón de la 7ª fecha de la Premier League, lo que impidió a ambos equipos situarse al frente de la clasificación.

‘Red Devils’ y ‘Toffees’ alcanzaron al Liverpool -que recibe el domingo al Manchester City- en cabeza con 14 puntos, pero los ‘Reds’ son líderes por la diferencia de goles, con +8, +5 y +11 respectivamente.

Después de la victoria en el tiempo extra ante el Villarreal (2-1) el miércoles en Liga de Campeones, el United optó por dar descanso de inicio a Cristiano Ronaldo y a Paul Pogba.

The points are shared after Andros Townsend's second-half strike cancels out Anthony Martial's first goal of the season#MUNEVE pic.twitter.com/EzEchsJsmt

— Premier League (@premierleague) October 2, 2021