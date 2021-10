Emily Ratajkowski revela que fue acosada sexualmente por Robin Thicke

Emily Ratajkowski ha roto el silencio al revelar que no todo es glamour y felicidad dentro de su carrera, pues durante la filmación de un videoclip junto a Robin Thicke vivió una experiencia desagradable.

Ella es una modelo reconocida a nivel internacional, quien ha sido la imagen de importantes marcas y también cuenta con su propia línea de trajes de baño llamada Inamorata.

Pero en esta ocasión, no es por su marca que decidió hablar, sino hizo una denuncia pública que antes no se atrevió a decir.

La originaria de Reino Unido dio a conocer en su nuevo libro llamado “My body” que fue acosada sexualmente por el cantante estadunidense durante el rodaje del video musical de la canción Blurred Lines, lanzado en 2013 y el cual cuenta con 762 millones de visualizaciones en YouTube.

En el clip se puede observar a diversas modelos, ella es una, bailando junto a Robin Thicke, T.I. y Pharrell Williams. Sin embargo, destacó que durante la filmación Thicke se abalanzó hacia ella y tocó sus senos.

Por lo que se apartó y se percató de que el cantante estaba borracho. “Instintivamente me alejé y volví a mirar a Robin. Él sonrió de forma burlona y se tambaleó con los ojos ocultos detrás de las gafas de sol”, destacó.

Emily Ratajkowski afirmó que al inicio de rodaje ella se sentía cómoda pero la acción de Thicke la hizo sentir desnuda e inconforme, pues enfatizó que no reaccionó “como debería haberlo hecho”.

“Empujé la barbilla hacia delante y me encogí de hombros, evitando el contacto visual, sintiendo el calor de la humillación bombear a través de mi cuerpo. No reaccioné, no realmente, no como debería haberlo hecho”, aseguró.