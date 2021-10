¡Ola de memes! Julieta Venegas estrena colaboración junto a Bad Bunny y Tainy

Bad Bunny, Julieta Venegas y Tainy han cautivado a sus millones de fans al estrenar nueva colaboración. El tema se llama “Lo siento bb”.

“Hola gente linda! Estoy emocionada de contarles que mañana se estrena el primer single del disco de @tainy , y estoy feliz de que me invitó a participar, en una colaboración con el genial @badbunnypr”, comentó la famosa en sus redes sociales.

También Tainy compartió la noticia con sus seguidores. El cantante se mostró orgulloso y emocionado, ya que compartir una colaboración con Julieta era uno de sus mayores sueños.

“Cuando @lunytunes @tuneslt me firmaron estaban terminando y entregando Mas Flow 2, desde ese dia siempre soñé con tener mi Mas Flow. Hoy por fin sale el primer track de ese album que siempre quise hacer, gracias Benito @badbunnypr por ser LA BESTIA, por confiar en mi y siempre estar ahi, mucho de lo que soy te lo debo a ti 🙏🏼 a Julieta Venegas @julietavenegasp por inspirarme tanto y de pensar que nunca podriamos trabajar juntos hoy me da la oportunidad de ser parte del primer single, eres la mejor y por siempre agradecido, me cumpliste un sueño”, comentó.

Reacción de los fans de Julieta Venegas

Este nuevo tema posee una diversidad de estilos de género y ha sido aplaudido por muchos. Sin embargo, los fieles fans de Julieta Venegas no aceptan está colaboración y han llenado las redes de reacciones y memes.

“Que bajo has caído”, “Lo que uno hace con tal de morir en el olvido”, “Desde los 11 años te he escuchado, ahora me has decepcionado”, “Pero por qué con reguetoneros habiendo tantos artistas de tu nivel”, “Tú haces arte y caes en esta basura”, “Lo que provoca la moda”, fueron algunos de los comentarios.

AQUÍ cuando la música de Julieta Venegas era chida!… pic.twitter.com/9A7l4S4rWt — Edith (@emunsterd) October 5, 2021

Como Julieta Venegas cayó tan bajo con esos cantantes 😪😪😪😔😔😔😔 — Andre Acevedo (@anyemi11) October 5, 2021

No critiquen a Julieta Venegas por su colaboración con Bad Bunny , tampoco me agrada mucho pero es algo necesario si los artistas sajones lo hacen con otros ¿ por qué no ella ? Entendamos está nueva era musical todos se necesitan, no solo ellos a ustedes @JBALVIN — Ángel MR (@migerecordeitor) October 5, 2021

bad bunny y julieta venegas? no entiendo nada https://t.co/LjXvxQyrb1 — lucía se va a matar (@luciameenendez) October 5, 2021

Tainy x Bad Bunny x Julieta Venegas??? pic.twitter.com/PFlA6v2UYT — Daniel M🍁 (@DanielMejia_A) October 5, 2021

Vamos agregando a Julieta Venegas como otra artista que se quedó sin dinero y tuvo que recurrir a esto pic.twitter.com/QaC7ES45tW — ricardo (@RichiBoy_) October 5, 2021

Me acabo de enterar que Julieta Venegas tiene 50 años, ¿yo? Chuk. 😱 — Edson Mazón (@edfreako) October 5, 2021

