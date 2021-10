¡Sin pudor! Shakira posa sensual con hilo dental para Cosmopolitan

Con el paso de los años, Shakira se ha convertido en mucho más que una cantante. La belleza natural de la artista colombiana de 44 años la ha llevado en ser una de las famosas más seguidas en redes sociales y ahora posa para la nueva edición de “Cosmopolitan“.

Fue la misma intérprete de “Inevitable” quien ha anunciado la noticia a través de su cuenta de Instagram.

La artista compartió la portada de la revista, en la que posa mirando a cámara desafiante con su melena ondulada suelta y un sensual traje plateado.

“Pues ‘Cosmopolitan’ me visitó en el gimnasio e hizo una sesión para la portada justo después de que terminara un entrenamiento. Gracias @ellenvonunwerth por las divertidas fotos”, escribió Shakira junto a la publicación.

También desde la cuenta oficial de ‘Cosmopolitan’ han compartido la portada del mes que viene y han dedicado unas palabras a la pareja de Gerard Piqué.

“La voz. Las caderas. El pelo. Hay muchas cosas sobre Shakira que podrían no replicarse nunca y sin embargo, todavía se está reinventando”, comentó la famosa revista.

En la mencionada entrevista, Shakira habló de su carrera artística y sorprendió con algunas declaraciones. Por ejemplo, la artista ha reconocido que sin el apoyo de su familia al inicio de su carrera, estaría “haciendo un trabajo diferente”. “Probablemente sería médica o arqueóloga. Siempre quise enorgullecer a mi padre”, revela.

Shakira también ha confesado que era una persona muy tímida. “Todavía ahora me resulta difícil cantar ante un grupo pequeño (…). Me siento un poco tonta, un poco ridícula y un poco desnuda. El escenario, la multitud, las luces y los aplausos de la gente me visten”, explica.

“Estoy orgullosa de haber tenido éxito por méritos propios. Cuando salí por primera vez, no había realmente una audiencia para el pop latino o las artistas de pop latino. Cuando tenía 15 años, comencé a escuchar a Nirvana y todo el rock alternativo de Seattle y Metallica (…)”, relata. “Por otro lado, cuando entré al mercado estadounidense, quería honrar mis raíces latinas. En la Super Bowl quería presentar la champeta, un baile callejero que pertenece a un rincón prácticamente desconocido de mi país”, añadió.

En otras fotografías, Shakira deja ver su retaguardia en todo su esplendor. La imagen ha levantado suspiros entre sus millones de fans.

“Es increíble que esta mujer cada vez más guapa”, “Es la más sensual”, “La amo desde siempre”, “Dichoso Gerard qué mujeron”, “Qué figura”, fueron algunas reacciones de sus fans.

