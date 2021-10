Atentado suicida deja más de 50 muertos en Afganistán

Un atentado suicida perpetrado este viernes en una mezquita chiita en Kunduz, ciudad del noreste de Afganistán, dejó más de 50 muertos, informaron autoridades locales.

El EI, que el pasado domingo llevó a cabo otro ataque contra otra mezquita de Kabul, en el que murieron cinco personas, reivindicó el atentado en uno de sus canales de Telegram.

Según la organización yihadista, el kamikaze se apodaba “Mohammed el uigur”, dando a entender que formaba parte de la minoría musulmana china, algunos de cuyos miembros se unieron al grupo EI.

Este es el ataque más mortífero que golpea Afganistán desde la retirada de las tropas de EE. UU., el pasado 30 de agosto.

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, condenó “en los términos más enérgicos” el atentado, “el tercero contra un edificio religioso en menos de una semana”. “Los autores deben ser llevados ante la justicia”, exigió, en un comunicado.

I condemn the horrific attack at a mosque in Kunduz, Afghanistan, in the strongest terms.

Attacks targeting civilians exercising their right to freely practice their religion are violations of fundamental human rights and international humanitarian law.

— António Guterres (@antonioguterres) October 8, 2021