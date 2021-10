Guatemalteco Rony Julajuj gana título de campeón en Honduras

El ciclista guatemalteco, Rony Julajuj, vivió un domingo de ensueño al sumar su primer título absoluto internacional tras coronarse como campeón de la Vuelta a Honduras.

Esta es la primera vez que Julajuj, originario de Sololá, se corona con un título grande, pues antes terminó como campeón de la montaña en la Vuelta Independencia en República Dominicana (2021) y subió al podio en la Vuelta a Chiriquí, Panamá (2018), donde terminó en el tercer lugar.

También fue tercero en eventos como la Vuelta a la Juventud Guatemala (2017) y ha subido al podio en varias Clásicas Élite de Guatemala.

Cabe mencionar que el año pasado ganó la primera clasificatoria rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio a los que, finalmente, asistió Manuel Rodas.

La emoción de Rony Julajuj

“Gracias a mi patrocinador Ópticas de Lux fue posible ganar la Vuelta a Honduras y a la familia Díaz que nos abrió las puertas de su casa para quedarnos aquí”, comenzó diciendo Julajuj.

“Me siento feliz y orgulloso de ganar, pero este título es gracias a mis compañeros que hicieron un gran trabajo, si no fuera por ellos no habría terminado como campeón, ellos estuvieron 100% a mi lado”, expresó.

Julajuj no ocultó su emoción. “Me quedo sin palabras, este día es algo grandioso para mí y para toda la familia Ópticas Deluxe porque no nos lo esperábamos. Esto es gracias al cuerpo técnico y a mis compañeros José Canastuj, William, Francisco, Christoper, Quicibal, que hicieron un estupendo trabajo para quedarnos con el título”, finalizó.

Mientras que al ser preguntado sobre cómo se corrió la última etapa y sobre los ataques que sufrió del equipo Voler Factory Racing, dijo:

“No imaginé que el día estuviera tan duro. Sabíamos que iban a atacar y tuvimos algunos inconvenientes, ayer me costó y hoy no me sentía tan bien, pero gracias a Dios pudimos lograr el título”.

Todos los campeones

Campeón General: Rony Julajuj (Ópticas Deluxe)

Campeón premios de Montaña: Colyn Patterson

Campeón Metas Volantes: Cyrus Pearo

Campeón Sub 23: Christopher Díaz (Ópticas Deluxe)

Campeón Juvenil: Elí Sisimith

Campeón Máster “B”: Héctor De León

Campeón Master “A”: Fredd Matute