¡Irreconocible! Así luce Erik von Detten, el galán de “El Diario de la Princesa”

A principios de los 2000 se estrenaron varias películas que marcaron a toda una generación, entre ellas “El Diario de la Princesa“, donde actuó Erik von Detten.

El filme fue protagonizado por la actriz Anne Hathaway, quien saltó a la fama gracias a su papel de Mia Thermopolis.

Sin embargo, su co-estrella en la cinta también llamo mucho la atención por su papel del galán Josh Bryant, quien tenía enamorada a Mia.

En la primera entrega de El diario de la Princesa conocimos a Mia, una adolescente que se entera que es una princesa; sin embargo, debido a esto su vida cambia e incluso el chico más guapo de su escuela, Josh Bryant la invita a salir, cita que termina muy mal.

El encargado de darle vida a ese personaje en la película de Disney fue el artista de origen alemán, quien nació el 3 de octubre de 1982.

¿Qué fue del actor?

La carrera actoral de Erik Von Detten comenzó cuando él tenía diez años cuando participó en la telenovela Days of Our Lives en donde interpretó a Nicholas Alamain.

Tres años más tarde empezó su trabajo con Disney ya que prestó su voz para Sid Philips, el niño que destruía a los juguetes en Toy Story.

En 1997 trabajó de nuevo con Disney, esta vez en la película Leave it to Beaver y un año más tarde protagonizó Brink!, pero no fue hasta el 2001 que con su papel de Josh Bryant granó gran popularidad.

Tras su exitoso papel en El diario de las Princesa, un año más tarde lo vimos en la película Dinopia.

Años más tarde participó en series como So Weird y actuó en un capítulo de Malcolm el de en medio. Uno de sus últimos trabajos fue en el 2009 cuando trabajó en el video musical de la canción “Wanted” de Jessie James.

Actualmente, está concentrado en estar con su familia, en el 2018 se casó con una agente de bienes raíces de descendencia taiwanesa, con quien tiene dos hijos, el más pequeño nació en marzo del 2021.

