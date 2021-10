FOTOS. Megan Fox levanta suspiros al posar sin ropa

Megan Fox protagonizó un radical cambio de look como “hija del diablo“. Ahora se quita la ropa para posar para la famosa revista junto a su novio. Además habló de la enfermedad que padece.

“Sí, tengo dismorfia corporal. Tengo muchas inseguridades profundas”, confesó la famosa.

“Podemos mirar a alguien y pensar, ‘Esa persona es tan hermosa. Su vida debe ser muy fácil’. Lo más probable es que no se sientan así consigo mismos”, se explicó la actriz de ‘Transformers‘.

¿Qué es la disformia corporal?

El trastorno dismórfico corporal “es un trastorno de salud mental en el que no se puede dejar de pensar en uno o más defectos percibidos o defectos en la apariencia, un defecto que parece menor o que no puede ser visto por los demás”.

Con el trastorno dismórfico “puedes sentirte tan avergonzado, intimidado y ansioso que es posible que evites muchas situaciones sociales”.

Antes de posar desnuda para GQ y confesar su enfermedad, Megan Fox decidió sorprender a sus millones de fans en Instagram con un radical cambio de imagen.

“Así es como se ve la hija del diablo”, compartió Megan Fox teñida de rubia para su papel en la película ‘Johnny & Clyde‘ en la que comparte cartel con Vanessa Angel (Kingpin), Bai Ling (The Crow), Armen Garo (The Departed), Sean Ringgold (American Gangster), Nick Principe (Vault), Brett Azar (Young Rock), Robert LaSardo (The Mule) y Sydney Jenkins.

Con respecto a sus imágenes sin ropa y posando con su novios, sus fieles de seguidores la elogiaron con comentarios subidos de tono.

