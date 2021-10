IMÁGENES FUERTES. Mujer muere tras lanzarse de bungee

Una mujer murió después de caer al vacío tras lanzarse de un bungee sin el lazo de protección. Este lamentable hecho ocurrió en Kazajistán.

Medios locales detallaron que la mujer, de aproximadamente 33 años de edad y madre de tres niños, sufrió graves heridas que finalmente le provocaron la muerte.

La víctima fue identificada como Yevgenia Leontyeva, quien se encontraba con su familia de vacaciones en la ciudad de Karaganda, en el centro de Kazajistán.

De acuerdo con los primeros reportes, el personal del bungee no procedió como lo establecen las reglas y normativas, pues no aseguraron la cuerda de la mujer a algún objeto pesado.

En redes sociales se dio a conocer un video en el que se observa a la víctima cuando salta al vacío, posteriormente se observa cómo el cable que la sujeta falla y ella se estrella contra el suelo y luego con la pared de una cerca.

Aunque fue trasladada al hospital, la mujer no sobrevivió debido a las lesiones que la caída le provocó en la cabeza.

El bungee es uno de los deportes extremos más populares en el mundo, por lo que el video generó una serie de opiniones:

“Es claro que quienes le rentaron esa diversión tiene que pagar y mucho dinero para esos niños, una pena pero antes siempre debes informarte de todo lo que compete en este tipo de juegos o diversión”.

“Según supe la pobre mujer murió en el hospital por las lesiones en la cabeza, todo mal, ni un casco tenía. Dios ayude a sus tres hijos”.

“La cuerda estaba más larga, el problema fue ese, no tenía porqué tocar el suelo. En todo caso quienes hacen ese tipo de servicios siempre deben de asegurar todo bien y es claro que no fue así, no lleva ni casco de seguridad para empezar”.