Con provocativa foto, Alicia Machado recuerda su pasado como conejita de Playboy

Alicia Machado recordó su pasado como modelo de Playboy y difundió una foto que arrancó suspiros, miles de comentarios subidos de tono y elogios.

La venezolana participa actualmente en el reality show de la cadena Telemundo ‘La casa de los famosos’, programa en el que se ha vuelto una celebridad por sus constantes polémicas con otros participantes como Celia Lora, Gaby Spanic o el actor Roberto Romano.

Ahora, Machado difundió una imagen del 2006 para recordar cuando apareció en la revista Playboy, con un mensaje a propósito del jueves de ‘amenazados’ en el reality show.

“#TBT. En algún momento también fui coneja, pero de #Playboy. Por cierto, hoy es jueves de amenazados en #lacasadelosfamosos. ¿A quién debería amenazar o será que seré yo la amenazada esta semana?”, comentó.

El 2006 marcó la carrera de Machado y se convirtió en todo un suceso. Fue la primera Miss Universo en posar totalmente desnuda para la revista, el éxito fue tal, que se vendieron más de 200 mil ejemplares, mientras que en su natal Venezuela, alcanzó las 60 mil unidades.

Las fotografías tuvieron un auge a nivel mundial, ya que se las dedicó a su exjefe, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, principal promotor del certamen Miss Universo, de quien dijo que cuando fue reina de la belleza mundial le hizo “mucho daño”.

Generó polémica

Cuando Machado se hizo de la corona como Miss Universo, en poco tiempo fue muy atacada supuestamente por subir de peso. En ese momento, Donald Trump realizó comentarios hirientes para Alicia Machado.

“Me llamó ‘Señorita Piggy’, ‘Señorita Housekeeping’, me hizo sentir muy triste”, comentó en ese momento la modelo.

“Era una especie de circo, ‘la Miss Universo gorda’, una broma que a mí me costó mucho sufrimiento, tuve desórdenes alimenticios, no comía, me veía gorda”, agregó.

Ahora, Alicia Machado mantiene una rutina de ejercicios y alimentación balanceada y así lo ha dejado ver durante su estadía en La Casa de los Famosos.

