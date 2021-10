Destrozan a Carmen Electra por tapar con comida sus partes íntimas

Carmen Electra tiene más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram y ahora ha sorprendido con una fotografía en la que aparece cubriendo sus partes íntimas con comida.

A sus 49 años, la famosa no deja de trabajar. Ahora se dejó ver en una terapia inusual, ya que publicó en sus redes sociales una fotografía en la que aparece recostada y sin ropa, cubriendo su cuerpo con pepinos, tomates y pizza. En su publicación comentó “no tengas sed, ten hambre”.

La también modelo recibió miles de elogios pero también críticas por cubrir su cuero con comida.

“Tantas personas muriendo de hambre y tú jugando con la comida”, “De verdad no me agrada que las famosas jueguen con la comida que muchos desean”, “Mejor cubre tu cuerpo con otra cosa pero no con alimentos”, fueron algunas reacciones.

La exestrella de la serie de televisión “Baywatch” luce un cuerpo espectacular, y recientemente compartió fotos y un video de un viaje que hizo a Detroit, luciéndose en un ajustado body negro mientras contemplaba la ciudad desde un balcón.

Hace algunos días, Carmen Elektra fue tendencia por demandar a unos clubes de strippers en Carolina del Norte, ya que el personal de estos violó las leyes federales de marcas registradas al usar fotografías de Electra y otras modelos profesionales sin su consentimiento.

