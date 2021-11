Xavi Hernández es anunciado como nuevo entrenador del Barcelona

Emblema del juego de toque que elevó al Barcelona, Xavi Hernández vuelve a su casa para tomar las riendas del equipo de su vida con la misión de reconstruir un grupo en caída libre y situar de nuevo al Barça en el primer plano mundial.

Tras días de intensas negociaciones, finalmente fue el Al-Sadd catarí quien anunció que dejará marchar a su técnico, tras el pago de su cláusula millonaria. Así, Xavi podrá ayudar al Barça a salir de la “etapa crítica” en la que se encuentra, según escribió el propio Al-Sadd en unos tuits de amable despedida.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X

— 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 5, 2021